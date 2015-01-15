Подключение системы оплаты к Opencart

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки138 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На интернет магазин на opencart необходимо прикрутить онлайн оплату сервисов Webpay и iPay

Детали в скайпе или по имейл

OpenCart
9 лет назад
Ostap4ik92
Никита 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создать интернет-магазин

    $203

    Совершенно неважно какой движок. Важно, чтобы он предоставлял те возможности, которые я указал ниже - корзина; - регистрация пользователей; - личный кабинет с функцией выставления платежного документа (чека, счета); - история/импорт заказов, возможность накопительной скидки; - смена режима вывода товаров ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработка сайта на Джумла

    Доброго! Нужна доработка сайта keramicheskaya-plitka.by на Джумла, виртуалмарт. - Добавить новых производителей в карусель брендов с привязкой к товарам (Ibero, Cersanit, Ragno, STN Ceramica) - Сделать ценообразование: доллар, евро и бел. рубль. Чтобы на каждую из перечисленных ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка и русификация шаблона woocommerce

    $45

    Шаблон - http://livedemo00.template-help.com/woocommerce_52488/ необходима инструкция по установке с возможностью изменять фото и/или элементы дизайна (например, в шапке, фон, футер) Фон в шапке нужен еще в одном варианте - в зеленом (структура такая же) Главные изменения: 1) возможность изменения количества ...

    WooCommerce
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать копию моего ИМ и подвязать ёё к чистой БД

    Есть мой работающий интернет-магазин (toptel.com.ua), который работает на OpenCart. Планируется сделать еще один, новый магазин. Необходимо сделать копию моего интернет-магазина, подвязать ее к чистой БД. Также необходимо подвязать к этому сайту новый домен и выделенный ip ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • 2 интернет магазина перенести на домен ru

    $100

    Добрый день господа фрилансеры! Есть потребность перенести 2 забугорских интернет магазина на домен RU. Вернее есть 2 сайта, нужно сделать точно такие же 2 сайта в зоне ру. То есть все тоже самое, один в один ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад