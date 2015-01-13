2 интернет магазина перенести на домен ru

Добрый день господа фрилансеры!

Есть потребность перенести 2 забугорских интернет магазина на домен RU. Вернее есть 2 сайта, нужно сделать точно такие же 2 сайта в зоне ру. То есть все тоже самое, один в один по функционалу и дизайну.

есть купленная лицензия UMI, правда corporate.

готов выслушать предложения по поводу другой системы и выполнению работы.