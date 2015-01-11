Магазин на Опенкарт

Сделать простой интернет-магазин различных товаров ,подобие aliexpress.com
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны:
Дизайн, верстка натяжка на систему Опенкарт
Магазин
Бюджет на все 20т.р.
Пишите обязательно свои скайпы
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