Правка строк регистрации, система OpenCart

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок165 просмотров
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В имеющемся магазине нужно поправить строки регистрации пользователя. Часть данных убрать, часть добавить.

Подробнее после просмотра Вашего профиля, выполненных работ.

OpenCart
9 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад