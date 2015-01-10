Изменения для OXID

Нужен разработчик знакомый с OXID (http://www.oxid-esales.com)

На данный момент нужно сделать несколько изменений в темплейте + ещё несколько мелочей, при хорошо выполненой работе возможно постоянное сотрудничество.

Все вопросы пожалуйста в личку или с скайп.