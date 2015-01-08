Создание ИМ. Материалы для творчества

Интернет-магазиныЗакрыт16 заявок202 просмотра
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Добрый день!

Нужна работа, по большому счету, напоминающая готовый проект: http://decupe.ru/.

В первую очередь необходимо:

- создать логотип,

- немного изменить структуру,

- изменить оформление, возможно, интерфейс,

- нормально настроить платежные системы и другие тонкости, касательно скидок и прочего,

- и т.д, и т.д - довести все до ума!!!!

Наполнять контентом не нужно.

Жду предложений по срокам и оплате.

Поскольку, при создании подобного рода вещей, времени затрачивается в три раза больше оговоренного - оплата по факту!

9 лет назад
sanlu
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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