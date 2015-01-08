Joomla 2.5. Ошибка [DateTimeZone] при создании категорий в материалах

$5
Интернет-магазиныЗавершен1 заявка119 просмотров
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Всё работало нормально, но после правок (каких - неясно, поэтому самому причину найти затруднительно), при попытке создания категории для материалов в менеджере категорий, появляется пустая страница с одной только надписью [DateTimeZone]. Требуется исправить ошибку.

Joomla
9 лет назад
Chistoff
39 летЛатвия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
web_helper
Алексей 
35 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
38 отзывов(-3)
9 лет назад
$6
1 день
Алексей показал себя как толковый работник. Исправил проблему за час, как и обещал. Спасибо!
Спасибо Андрею за предоставленную работу, четко поставленная задача, оплата в срок! Рекомендую!
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