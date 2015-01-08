Подключить интернет магазин к Taobao api

Интрент магазин работает на imagecsm что нужно сделать: 1. Обновить версия движка до 4.6... 2. Установить новый шаблон Все дополнительные вопросы в ЛП Цена и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На базе готового интернет-магазина произвести дополнительно интеграцию - подключить его к Taobao api.
Обязателен опыт создания магазинов и опыт работы с API Taobao.
Прошу ответить о возможности разработки, цены и строки. Заранее спасибо за ответ.
Ссылка на магазин: 7choice.com
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