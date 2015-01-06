Перенос сайта с virtuemart на prestashop

Дано: есть интернет-магазин на Джумле 1.5 и virtuemart 1.9. Проект довольно успешный, но развиваться дальше на такой платформе не представляется возможным.

Что нужно: переехать на более современный движок с большими возможностями. Из тех, с которыми я работал, больше всего подходит Престашоп, хотя можно рассмотреть и другие варианты.

И самое главное: хотелось бы перенести не только товары (их на сайте около 3500), производителей и категории, но что особенно важно урлы товаров, производителей с категориями и, если получится, сохранить пути к картинкам. То же касается и новостей со статьями. В общем, хотелось бы переехать с наименьшими потерями.