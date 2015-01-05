Настроить доставку и прикрутить робокассу

Настроить стандартный модуль доставки в virtuemart 1.1.9. Собственно, он настроен, но способы доставки не отображаются в корзине. На 2-м шаге магазин пишет "Пожалуйста, выберите вариант доставки!", а из чего выбрать не показывает. Это первое.

И настроить робокассу. Мы в неё зарегистрированы..все, что надо оформлено.