Настроить доставку и прикрутить робокассу

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка103 просмотра
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Настроить стандартный модуль доставки в virtuemart 1.1.9. Собственно, он настроен, но способы доставки не отображаются в корзине. На 2-м шаге магазин пишет "Пожалуйста, выберите вариант доставки!", а из чего выбрать не показывает. Это первое.

И настроить робокассу. Мы в неё зарегистрированы..все, что надо оформлено.

9 лет назад
CatsyX
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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