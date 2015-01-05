Сайт под ключ

По большому счету нужна копия этого сайта http://bisjewelry.ru/ Необходимо в первую очередь: создать новый логотип, заменить цвета, изменить иконки к позициям,поменять текст более подробное ТЗ при личной переписке оплата только при завершении проекта!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На джумла3 и виртумарт2 надо установить шаблон интернет магазина
"русифицировать" страницы шаблона
прикрутить модули оплаты в корзину
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