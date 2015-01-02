Проектирование и ТЗ на создание интернет магазина детской мебели.

У меня есть свои представления как должен выглядеть интернет магазин.

Я ищу человека который разбирается в юзабилити и проектировании интернет магазинов и может технически реально оценить и описать функционал.

CMS типовая, Opencart, Joomla...

Необходимо получить чёткое ТЗ для реализации проекта.

Прототипирование всех главных страниц.

Главная

Категория

Карточка товара

Корзина

Оформление заказа

Статья

Отзыв

Верхняя и нижняя шапка.

Административная часть.

Описать SEO моменты.

Начнётся всё с разбора вопросов по скайпу. Грубые наброски для составления ТЗ будем проводить вместе, Вы задаете вопросы — я отвечаю, показываю на примерах реализацию данных моментов.

Вы должны быть в состоянии самостоятельно поставить все вопросы для проектирования. Вопросы показывают Ваш профессионализм.

Результат полное ТЗ и макеты страниц, которое не оставляет вопросов со стороны программистов и дизайнеров.

Оптимальный вариант это последующее создание интернет магазина. Если такое возможно указать это отдельно, это плюс.

Оплата карта приватбанка или paypal.