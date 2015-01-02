Есть два интернет-магазина. Битрикс и опенкарт. Нужно менять на них цены по мере необходимости. Иногда цены меняются на одном товаре, иногда на 100. В магазине не более 1000 товаров. Интересует стоимость изменения цен. К примеру за один товар, или ...
Проектирование и ТЗ на создание интернет магазина детской мебели
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Проектирование и ТЗ на создание интернет магазина детской мебели.
У меня есть свои представления как должен выглядеть интернет магазин.
Я ищу человека который разбирается в юзабилити и проектировании интернет магазинов и может технически реально оценить и описать функционал.
CMS типовая, Opencart, Joomla...
Необходимо получить чёткое ТЗ для реализации проекта.
Прототипирование всех главных страниц.
Главная
Категория
Карточка товара
Корзина
Оформление заказа
Статья
Отзыв
Верхняя и нижняя шапка.
Административная часть.
Описать SEO моменты.
Начнётся всё с разбора вопросов по скайпу. Грубые наброски для составления ТЗ будем проводить вместе, Вы задаете вопросы — я отвечаю, показываю на примерах реализацию данных моментов.
Вы должны быть в состоянии самостоятельно поставить все вопросы для проектирования. Вопросы показывают Ваш профессионализм.
Результат полное ТЗ и макеты страниц, которое не оставляет вопросов со стороны программистов и дизайнеров.
Оптимальный вариант это последующее создание интернет магазина. Если такое возможно указать это отдельно, это плюс.
Оплата карта приватбанка или paypal.
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