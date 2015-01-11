Добавить кнопку для добавления товара в список желаний

Интернет-магазиныЗавершен4 заявки168 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для магазина demet.com.ua необходимо в категориях товаров добавить кнопку для добавления товара в список желаний (wish list). Магазин на virtuemart, joomla 2.5 После клика на такую кнопку должно появиться сообщение, что товар успешно добавлен в список желаний.

От исполнителя требуется четкое представление конечного результата, высокий профессионализм, полная уверенность в том, что делаешь.

Список желаний на demet.com.ua работает при нажатии на кнопку «Добавить в список желаний» на странице товара.

9 лет назад
toolsukr
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
diiimonn
Дмитрий 
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$15
1 день
Дмитрий все сделал быстро и самое главное качественно и даже больше, чем требовалось! Всегда был на связи. Довольны сотрудничеством!
Все отлично, никаких нареканий. Очень рекомендую.