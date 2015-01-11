Для магазина demet.com.ua необходимо в категориях товаров добавить кнопку для добавления товара в список желаний (wish list). Магазин на virtuemart, joomla 2.5 После клика на такую кнопку должно появиться сообщение, что товар успешно добавлен в список желаний.

От исполнителя требуется четкое представление конечного результата, высокий профессионализм, полная уверенность в том, что делаешь.

Список желаний на demet.com.ua работает при нажатии на кнопку «Добавить в список желаний» на странице товара.