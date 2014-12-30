Магазин на Prestashop

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки165 просмотров
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Нужно сделать магазин на Prestashop. Все детали и ТЗ при переписки. Обязательно наличие в портфолио готовых работ на Prestashop.

Prestashop
9 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад