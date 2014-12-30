Исправить ошибку PrestaShop в оформлении заказа

Добрый день, фрилансеры. Нужно создать копию сайта http://www.parapharmaciefrance.com/ и немного обновить дизайн. Дамп файлов и БД есть. И нужно доработать скрипт иморта товаров с Amazon и eBay. Полное ТЗ во вложении. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть магазин на PrestaShop там написан ajax скрипт оформления заказа в одну страницу, все работало, но что то сломалось и теперь при вызове этого скрипта происходит 500 ошибка, надо понять почему и исправить.
сроки и бюджет с вас, вопросы по скайпу
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