Исправить ошибку PrestaShop в оформлении заказа

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок132 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

есть магазин на PrestaShop там написан ajax скрипт оформления заказа в одну страницу, все работало, но что то сломалось и теперь при вызове этого скрипта происходит 500 ошибка, надо понять почему и исправить.

сроки и бюджет с вас, вопросы по скайпу

Prestashop
9 лет назад
FrontLine
Юрий 
34 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад