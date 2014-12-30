Исправить ошибку PrestaShop в оформлении заказа

есть магазин на PrestaShop там написан ajax скрипт оформления заказа в одну страницу, все работало, но что то сломалось и теперь при вызове этого скрипта происходит 500 ошибка, надо понять почему и исправить.

сроки и бюджет с вас, вопросы по скайпу