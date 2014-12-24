Добавить чаевые к заказу в Magento

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка179 просмотров
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Необходимо в Shopping Cart и Checkout добаить опцию выбора размера чаевых. Чаевые можно указать в процентах от заказа либо просто сумму.

Скриншот макета - http://screencast.com/t/uflzUyvBeO

Magento
9 лет назад
iMinds
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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