Добавить чаевые к заказу в Magento

Интернет магазин, тематика подарки, сувениры, в общем праздничная тематика основного сайта gifts66.ru Так же нужно выполнить под домен в этом же стиле, но по продаже футболок. Главное - Каталог будет подключен через api основного контрагента - Сима-ленд. Нужнен ...