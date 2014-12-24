Настройка магазина на Shop Script 5

Нужно доработать сайт (интернет-магазин сантехники Aquarius.dn.ua) написанный на Joomla. Доработать поиск по параметрам и исправить мелкие ошибки. Все указано в прикрепленном ТЗ. Так же, при условии хорошо выполненного задания, будет предложено более тесное сотрудничество для разработки ...