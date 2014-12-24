Настройка магазина на Shop Script 5

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки125 просмотров
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Необходим специалист по Shop Script 5

Необходим постоянный специалист по запросу, который будет при необходимости вносить изменения и делать настройки на сайте. Оплата сдельная. Т.е. обратился, обсудили, сделали, заплатил или заплатил, сделали. Например прикрутить настроить какой-либо плагин, установить онлайн чат и т.п.

9 лет назад
Yuzhanin
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
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