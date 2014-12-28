Требуется написать парсер товаров для битрикса

Необходимо написать парсер для битрикса, который будит брать артикул товара с нашего интернет магазина часов, и по этому артиклу подтягивать с яндексамркета фото товара и его характиристики , по итогу отработавшего парсера на нашем сайте каждому товару нашего магазина найденному в яндексамкете должны быть присвоены свойства товара из яндексмаркета (пол, водонипроницаемость и т.д.) и фото.