Одностраничный интернет магазин

Нужна разработка одностраничного интернет магазина, в магазине будет только один товар, ( всю информацию и видео предоставлю ) , магазин будет на английском языке, нужна интеграция оплаты биткоин.

Можно даже паблик шаблон, но естественно передизайн его.

Можно сделать магазин на ворлдпрес и интегрировать оплату https://bitpay.com/integrations#open_source_plugins

Выбираю по наименьшей цене и сроку изготовления.