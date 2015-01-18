Доработки перевода шаблона и установка seo_pro

Добрый день. Требуется специалист по Opencart 1.5.5.1 для доработки перевода шаблона и для установки seo_pro. Работа требуется в сжатые сроки, желательно человек с опытом, в дальнейшем возможно ещё будут какие то доработки по этой cms.

Оплата в рублях по договорённости.