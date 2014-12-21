Куплю магазин на open cart или закажу сборку.

$1000
Интернет-магазиныЗакрыт15 заявок228 просмотров
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Куплю готовое решение интернет магазина на Оpen Cart, либо рассмотрю предложения по сборке.

В сборку должно входить следующее.

1. Авто определение городов.

2. SMS оповещение клиентов.

3. Автоматический расчёт стоимости доставки.

4. Карточка товара должна быть информативной для клиента, примерно как тут bono-idea.com/blog/dizajn...

5. Шапка магазина должна быть неподвижной при прокрутке.

6. Дизайн должен входить в стоимость.

В общем хотелось бы поюзать ваши предложения и определиться как можно быстрее.

9 лет назад
karlitto-brig
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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