Доработка книжного интернет-магазина на Presta Shop

Необходимо срочно доработать интернет-магазин на Presta shop: доработать дизайн главной страницы, настроить страницы категорий и товарных позиций, создать модуль "суперцена", блок новостей и акций, настроить платежную систему и систему доставки, подготовить сайт для SEO продвижения, увеличить скорость загрузки сайта, исправить ошибки в функционале сайта.

При успешной и оперативной работе - будем сотрудничать по разработке еще одного интернет-магазина с нуля.

Важно: просим обращаться тех разработчиков, с кем можно оперативно коммуницировать по почте/скайпу/телефону и у кого в правилах оперативно реагировать на правки. Спасибо за понимание!