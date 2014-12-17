Создание интернет магазина спорттоваров.

Сделать верстку главной и дополнительных страниц. Адаптивная верстка. Есть готовые дизайны. Интересует предложение по стоимости
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт boyko-sport.com.ua.
Платформа wordpress. Сейчас есть интернет магазин, он на плагине woocomerce.
Планируется создать интернет магазин на поддомене
Интересует cms плана opencart + вариативный дизайн.
Нужно
- удобно добавлять товары (ассортимент постоянно расширяется)
- корректно отображается на мобильных устройствах
- фильтрация по видам спорта
- фильтрация по конкретным группам
- добавлять сопутствующие товары
- заказать обратный звонок
- возможность размещать свои баннеры (желательно сбоку)
- интуитивно-понятная структура каталога (клиенты спортсмены - а они люди занятые и ценят простоту и время)
- возможность добавлять отзывы в товар
- социальные плагины facebook и vkontakte
- быстрый заказ товара одним кликом
- при покупке товара должна появляться корзина как в rozetka.com.ua
- интернет магазин должен быстро загружаться
(возможно какие-то элементы упустил - дополнительно оговорим)
По виду интернет магазин не должен кардинально отличаться от основного сайта.
Запуск работ планируется после рождественских праздников.
Пишите стоимость ваших услуг и время что нужно для создания магазина.
Товарами наполнять будем сами.
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