Создание интернет магазина спорттоваров.

Есть сайт boyko-sport.com.ua.

Платформа wordpress. Сейчас есть интернет магазин, он на плагине woocomerce.

Планируется создать интернет магазин на поддомене

shop.boyko-sport.com.ua

Интересует cms плана opencart + вариативный дизайн.

Нужно

- удобно добавлять товары (ассортимент постоянно расширяется)

- корректно отображается на мобильных устройствах

- фильтрация по видам спорта

- фильтрация по конкретным группам

- добавлять сопутствующие товары

- заказать обратный звонок

- возможность размещать свои баннеры (желательно сбоку)

- интуитивно-понятная структура каталога (клиенты спортсмены - а они люди занятые и ценят простоту и время)

- возможность добавлять отзывы в товар

- социальные плагины facebook и vkontakte

- быстрый заказ товара одним кликом

- при покупке товара должна появляться корзина как в rozetka.com.ua

- интернет магазин должен быстро загружаться

(возможно какие-то элементы упустил - дополнительно оговорим)

По виду интернет магазин не должен кардинально отличаться от основного сайта.

Запуск работ планируется после рождественских праздников.

Пишите стоимость ваших услуг и время что нужно для создания магазина.

Товарами наполнять будем сами.