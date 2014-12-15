Cоздание интернет-магазина

Нужно создание интернет-магазина

Начальные требования можно сформулировать в таком виде

По сложности, наличия функционала, дизайна по уровню http://www.sokol.ua/

Начальное необходимое количество ассортимента соизмеримо с этим разделом http://www.sokol.ua/office-equipment/c042/

Тематика магазина продажа печатной техники, расходных материалов, оргтехника с дальнейшем расширением в будущем до всей линейки бытовой и электронной техники. Но для начало это.

Целевая аудитория сначала Киев, потом вся Украина.

Устроят варианты как создания с нуля, так и продажа готовых вариантов, также "переделка" готовых магазинов.

Предложите варианты – все рассмотрим!