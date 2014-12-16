petrucci

Петр Романюк petrucci

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн письма для Mailchimp

    Нужно нарисовать универсальный дизайн шаблона для письма для регулярных рассылок. Наш ресурс http://kuluarpohod.com/ дизайн должен быть в том же духе Укажите стоимость пжл

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн ПДФ книги

    Нужно сделать дизайн под эту книгу https://docs.google.com/document/d/1Vy07-FgSd0Q0IGZOzAsHST35ZTxnY4FkS94V1aanBIU/edit в формате ПДФ Скажите стоимость и сроки

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработать форму для подписки в МailChimp

    Есть самописный движок. Есть страничка на который находится форма с полем Email и кнопкой "Отправить" Нужно написать код чтобы после нажатия на кнопку "Отправить" Этот email добавлялся в определенный ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Cоздание интернет-магазина

    Нужно создание интернет-магазина Начальные требования можно сформулировать в таком виде По сложности, наличия функционала, дизайна по уровню http://www.sokol.ua/ Начальное необходимое количество ассортимента соизмеримо с этим разделом http://www.sokol.ua/office-equipment/c042/ ...

    Интернет-магазины33 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать пост

    Нужно создать пост для ВК текст и картинку для этого события pogrugenie.ru для размещения в пабликах. Просьба откликаться тех у кого есть опыт создания высококонверсионных постов. Стоимость укажите.

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сео - продвижение .

    Нужно сео продвижение этого сайта mirdioda.ru Регион Москва и область, Яндекс Сделайте пжл предложение по нижеприведенным словам бюджет от 5000 до 10 000р. в месяц Было бы удобно если ...

    Поисковые системы (SEO)30 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

barkan89
Павел 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Дизайн ПДФ книги
Сотрудничеством с Петром остался доволен. Приятен в общении, часто в сети. Оплата поступила моментально после выполнения заказа. Рекомендую! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Очень понравилось работать с Павлом, работу выполнил в срок, был всегда на связи, а также порадовало качество выполненной работы. Рекомендую!
Ответный отзыв