Разработать форму для подписки в МailChimp

Есть самописный движок.

Есть страничка на который находится форма с полем Email и кнопкой "Отправить"

Нужно написать код чтобы после нажатия на кнопку "Отправить" Этот email добавлялся в определенный лист в MailChimp без подтверждения регистрации.

Скажите стоимость и сроки