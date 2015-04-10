Разработать форму для подписки в МailChimp

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки139 просмотров

Есть самописный движок.

Есть страничка на который находится форма с полем Email и кнопкой "Отправить"

Нужно написать код чтобы после нажатия на кнопку "Отправить" Этот email добавлялся в определенный лист в MailChimp без подтверждения регистрации.

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10 лет назад
petrucci
35 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров