PHP разработчик (возможно долгосрочное трудоустройство, удалённо)

Работа как с индивидуальными, так и с командными проектами.

Интересные задания. Своевременная оплата.

Требования:

1) PHP - опыт, хороший уровень

2) MySQL (relational database principles)

3) AJAX, jQuery libs.

4) frontend - HTML/CSS/Javascript, Bootstrap

5) Будет плюсом: YII2, Delphi Rad Studio, SQLite

Первый месяц оплата попроектная, возможна частичная предоплата. Со второго месяца возможен переход на оплату на постоянной основе.

В заявке опишите свой опыт по каждому из перечисленных выше требований и примеры работ.