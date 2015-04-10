Поставить на крон/поправить

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Закрыт6 заявок78 просмотров

Доброго.

Перенесли сайт на другой хостинг и у него сбился cron

требуется поставить на крон, ну и в случае необходимости поправить скрипт.

Парсер курсов валют kursy-valyut.by

Через панель ISP

10 лет назад
234sha
43 года
18 лет в сервисе
Был
21 час назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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