Сайт рандом

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!

На данный момент, интернет взорвал скрипт «Рандомных (случайных) вещей в игре (Dota 2). Суть скрипта заключается в том, что пользователь покупает предмет в магазине разной раритетности (редкости) и ему может выпасть предмет из этого класса, как за 100 рублей, так и за 3000, причем стоимость такой попытки 500 рублей.

И хочу узнать, сколько это будет стоить?

В общем, надеюсь задача стала ясна, и для наглядного примера, что я хочу, отправляю Вам несколько примеров:

http://random-items.ru/

http://random-stuff.ru/