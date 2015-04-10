Сделать ЧПУ на сайте

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Закрыт4 заявки77 просмотров

Требуется PHP программист

Необходимо сделать ЧПУ, некоторые правки по CEO аудиту итд.

Оплата сдельная. Расчеты в гривне

Сайт самописный на php

Основное требование — ответственность, изчезновения на неделю с неоконченой работой недопустимы.

Желательно Украина

PHP
10 лет назад
absent2000
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров