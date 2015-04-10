Здравствуйте, нужен человек для доработки сайта на yii (первая версия). В дальнейшем будут много изменений и добавлений, поэтому работа не на один раз. нужен человек с опытом работы, умеющий ...
Сделать ЧПУ на сайте
Требуется PHP программист
Необходимо сделать ЧПУ, некоторые правки по CEO аудиту итд.
Оплата сдельная. Расчеты в гривне
Сайт самописный на php
Основное требование — ответственность, изчезновения на неделю с неоконченой работой недопустимы.
Желательно Украина
Заявки фрилансеров
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