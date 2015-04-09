Копирование сайта с доработкой

1. Скопировать сайт http://bastionconsult.ru

2. Сделать так, чтоб все заявки валились на указанную мной почту (почту дам)

3.Установить ютм метки и внедрить скрипт мультилендинга, чтоб при переходе с рекламы, пользователь вместо выделенной синим фразы "Нужна помощь юриста" видел Постоянную фразу + фразу, введенную им в поисковой строке (если фраза с поисковой строки не возможна, то как альтернатива - фраза с заголовка объявления в директе).

ЗЫ: Постоянную фразу придумаю потом

Указывайте пожалуйста прайс и время исполнения заказа.

Проект актуален!