Нужно сделать парсер видео контента

Доброе время суток.

Задача такая:

Есть сайт http://www.ivideon.com/tv

Нужно сделать следующее реализовать парсер по ссылке видеокамеры

к примеру ввожу диапазон времени парсить с 8 утра до 10 вечера и ссылку видеокамеры.

Все это должно сохраняться на сервере с которого можно скачать это видео.

Предлагайте как вы можете реализовать и цену.