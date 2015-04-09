Нужно сделать парсер видео контента

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки87 просмотров

Доброе время суток.

Задача такая:

Есть сайт http://www.ivideon.com/tv

Нужно сделать следующее реализовать парсер по ссылке видеокамеры

к примеру ввожу диапазон времени парсить с 8 утра до 10 вечера и ссылку видеокамеры.

Все это должно сохраняться на сервере с которого можно скачать это видео.

Предлагайте как вы можете реализовать и цену.

10 лет назад
mygod
Иван 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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