Интегрировать верстку на Bootstrap в Bitrix

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка99 просмотров

Пишите в коммент и делайте запрос на гугл докс по ссылке, там верстка https://docs.google.com/document/d/18vluCLU_cQba_TN6phCPfVboYauAMhR_ox5YaGkFXaw/edit

Оплата на сайте не происходит. Категория с товарами простая, слева фильтр. Есть сравнение и избранное товаров.

На странице товара и вкладки с описанием и характеристиками товара take.ms/XiCMq

Без предоплат!

Bootstrap
10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров