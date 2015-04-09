Интегрировать верстку на Bootstrap в Bitrix

Пишите в коммент и делайте запрос на гугл докс по ссылке, там верстка https://docs.google.com/document/d/18vluCLU_cQba_TN6phCPfVboYauAMhR_ox5YaGkFXaw/edit

Оплата на сайте не происходит. Категория с товарами простая, слева фильтр. Есть сравнение и избранное товаров.

На странице товара и вкладки с описанием и характеристиками товара take.ms/XiCMq

Без предоплат!