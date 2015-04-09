Доработать простенький javascript

Нужно доработать простенький скрипт плейлиста. Исходник и тех задание в приложении. Скрипт кроссплатформенный, но инструкцию приложил для движка DLE, так как на этом движке у будет работать плейлист.

Возможна реализация тз частично по отдельным пунктам. Все конечно же обсуждается с реальным исполнителем.

От вас пожалуйста стоимость и сроки.