Доработать простенький javascript

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок53 просмотра

Нужно доработать простенький скрипт плейлиста. Исходник и тех задание в приложении. Скрипт кроссплатформенный, но инструкцию приложил для движка DLE, так как на этом движке у будет работать плейлист.

Возможна реализация тз частично по отдельным пунктам. Все конечно же обсуждается с реальным исполнителем.

От вас пожалуйста стоимость и сроки.

DLEJavaScript
10 лет назад
Beloborodov
Сергей 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров