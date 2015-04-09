На сайт подключен смарт-банер для отображения на apple и google. Но он не отображается. Нужно проверить и добиться того, чтобы заработал.
Доработать простенький javascript
Нужно доработать простенький скрипт плейлиста. Исходник и тех задание в приложении. Скрипт кроссплатформенный, но инструкцию приложил для движка DLE, так как на этом движке у будет работать плейлист.
Возможна реализация тз частично по отдельным пунктам. Все конечно же обсуждается с реальным исполнителем.
От вас пожалуйста стоимость и сроки.
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