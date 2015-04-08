Скрипт текущей даты (JS или HOSTCMS)

Добрый день. в карточку товара нужен простенький скрипт который будет выводить информацию о доставке сегодня, завтра, понедельник.

Принцип следующий есть у нас до 12 дня пишет сегодня, после завтра завтра, в пятницу после 12 - понедельник.

если ява скрипт - просто выводить в

информацию