Скрипт текущей даты (JS или HOSTCMS)

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Закрыт3 заявки111 просмотров

Добрый день. в карточку товара нужен простенький скрипт который будет выводить информацию о доставке сегодня, завтра, понедельник.

Принцип следующий есть у нас до 12 дня пишет сегодня, после завтра завтра, в пятницу после 12 - понедельник.

если ява скрипт - просто выводить в

информацию

JavaScript
10 лет назад
he100885ldv
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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