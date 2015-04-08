Разместить в интернет-магазине код Яндекс-кассы

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Закрыт3 заявки74 просмотра

Требуется установить на сайт mb812.ru код Яндекс-кассы для приема оплаты по картам.

Подключение без интеграции в магазин. Есть код платежных кнопок, надо вставить на сайт.

10 лет назад
m812
45 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров