Есть формы в html, нужно чтобы они отправляли инфу на емейл: * http://www.b12- group.com/centritech2/03c-sell-your-centrifuge.html * http://www.b12- group.com/centritech2/04-centritech-contact-information.html Также нужно добавить на них каптчу. Страницы ...
Разместить в интернет-магазине код Яндекс-кассы
Требуется установить на сайт mb812.ru код Яндекс-кассы для приема оплаты по картам.
Подключение без интеграции в магазин. Есть код платежных кнопок, надо вставить на сайт.
Заявки фрилансеров
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