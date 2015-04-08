Разобрать инструмент

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка122 просмотра

Карта

Необходим инструмент сайта – интерактивная карта на основе Яндекс.Карты. Пример такого решения: http://www.tili-testo.ru/

На карте должны быть подключаемые слои с тематически разбитыми объектами на карте. Объекты взяты из Яндекс.Справочника. Также должна быть возможность создавать маршруты и систематизировать их по группам на усмотрение пользователя.

ТЗ в прикрепленном файле

10 лет назад
89127800048
Олег 
50 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров