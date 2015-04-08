Необходимо адаптировать уже существующий сайт для мобильных устройств (на MODx). Вопрос возник в связи с изменением алгоритмов Google. Проект необходим "под ключ": создать версию, "привинтить" к "движку" и запустить. Подробности - по e-mail. ...
Разобрать инструмент
Карта
Необходим инструмент сайта – интерактивная карта на основе Яндекс.Карты. Пример такого решения: http://www.tili-testo.ru/
На карте должны быть подключаемые слои с тематически разбитыми объектами на карте. Объекты взяты из Яндекс.Справочника. Также должна быть возможность создавать маршруты и систематизировать их по группам на усмотрение пользователя.
ТЗ в прикрепленном файле
Заявки фрилансеров
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