Флешеры/программисты для проекта в Articulate

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка71 просмотр

Срочно требуются флешеры и/или программисты, которые смогут помочь нам разобраться в проблеме в проекте в Articulate.

Оплата договорная

10 лет назад
JanusWW
49 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров