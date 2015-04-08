Адаптировать jabber

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок239 просмотров

Добрый день!

Есть сайт - интернет-магазин.

Нужно настроить чат (адаптировать) для общения менеджера с клиентом, который заходит на сайт.

Уже подняли сервер с джаббером. Теперь жужно адаптировать джаббер для сайта, чтобы функционеровал как нужно.

Жду Ваших предложений.

Спасибо

10 лет назад
Roma56
Петр 
68 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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