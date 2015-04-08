Внести изменения на сайт Битрикс

Необходимо в ближайшее время прикрутить блог к сайту – битрикса. Сейчас он находится на вордпрессе (есть исходники в пдф). Оптимизировать баннеры (по весу). Настроить правильно модули в левой и правой колонке и другие правки.

Также нужны услуги по техподдержке.

Важно, иметь хороший опыт работы с движком Битрикса. Отвечать за свои слова.

Дополнительно оговаривается. Протестить и доработать сайт на предмет устойчивости к вирусам и взлому.

Пишите о вашем опыте и приемлемых (минимум – оптимум) условиях. Предпочитаю обсуждать детали голосом по скайпу. Оставляйте ваши контакты для связи.