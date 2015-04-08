Необходимо настроить вывод отзывов о магазине из Яндекс.Маркета на сайте (cms insales) через JSON https://tech.yandex.ru/market/content/doc/dg/reference/shop-id-opinion-docpage/
Внести изменения на сайт Битрикс
Необходимо в ближайшее время прикрутить блог к сайту – битрикса. Сейчас он находится на вордпрессе (есть исходники в пдф). Оптимизировать баннеры (по весу). Настроить правильно модули в левой и правой колонке и другие правки.
Также нужны услуги по техподдержке.
Важно, иметь хороший опыт работы с движком Битрикса. Отвечать за свои слова.
Дополнительно оговаривается. Протестить и доработать сайт на предмет устойчивости к вирусам и взлому.
Пишите о вашем опыте и приемлемых (минимум – оптимум) условиях. Предпочитаю обсуждать детали голосом по скайпу. Оставляйте ваши контакты для связи.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте Информационный портал. Нужно сверстать адаптивный сайт из .psd макета (три страницы – главная, рубрика, статья, все они – в четырех разрешениях под мобильные устойства). Как выразился дизайнер – нужен специалист уровня ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт10 лет назад
Имеется сайт галерея с фотографиями (18+) Необходимо изменить jQuery слайдер на другой. Пример необходимого слайдера покажу исполнителю. Жду ваших предложений!Завершен10 лет назад
Добрый день! Имеется функция вывода категорий. (приложение) Разворачивается только так ветвь подкатегория которой открыта. Вот пример работы этого меню http://ecomart.inspire.kz/catalog/409 Работает сейчас все корректно. Но есть 1 момент ...Завершен10 лет назад
- $30
нужен парсер товаров с алиэкспресс нужная информация: - имя товара - цена обычная - цена зачеркнутая - родительская категория (дерево категорий не нужно, только привязка к главным категориям) - ...Завершен10 лет назад
НЕ хочу разбираться как это делать хочу. чтобы кто-то активировал дле 10.4Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт на самописе. Требуется внести в нём доработку - а именно если вкратце, то реализовать две формы заявки. PSD макет с этими формами у нас есть. Всё скину исполнителю. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $2000
Добавить банки на сайте Сайт: www.simplypay.org Drupal Задача 1: добавить несколько банков на сайте Задача 2: оптимизировать сайт Почасовая оплата. Ваш ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Интересует разработка сайта на symfony2. Дизайн готов и полность наш. ТЗ проекта готовы выслать при заинтересованости. По времени приблизительно часов на 200. В дальнейшем требуется тех.поддержка сайта. Можно написать стоимость за проект или за ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
ТЗ на лендинг по строительству Нужно сделать лендинг. Тема: строительство частных домов в Москве и Подмосковье. Есть на 40% готовая верстка, т.е. готовы все формы захвата, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад