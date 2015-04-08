ТЗ на лендинг по строительству Нужно сделать лендинг. Тема: строительство частных домов в Москве и Подмосковье. Есть на 40% готовая верстка, т.е. готовы все формы захвата, ...
Разработка сайта на symfony2
Интересует разработка сайта на symfony2. Дизайн готов и полность наш. ТЗ проекта готовы выслать при заинтересованости. По времени приблизительно часов на 200. В дальнейшем требуется тех.поддержка сайта.
Можно написать стоимость за проект или за час работы
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