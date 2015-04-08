Разработка сайта на symfony2

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Закрыт3 заявки100 просмотров

Интересует разработка сайта на symfony2. Дизайн готов и полность наш. ТЗ проекта готовы выслать при заинтересованости. По времени приблизительно часов на 200. В дальнейшем требуется тех.поддержка сайта.

Можно написать стоимость за проект или за час работы

10 лет назад
RORO
35 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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