Интересует разработка сайта на symfony2. Дизайн готов и полность наш. ТЗ проекта готовы выслать при заинтересованости. По времени приблизительно часов на 200. В дальнейшем требуется тех.поддержка сайта.

Можно написать стоимость за проект или за час работы