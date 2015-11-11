Написать php скрипт

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Завершен9 заявок207 просмотров

Есть несколько файлов в которых содержится информация в таком виде, разделители можно сделать любые:

http://google.com http://google.com/pic.jpg title

Нужно выбрать случайный файл, из этого файла выбрать 20 случайных строк без повторов. Далее есть php скрипт который делает перевод, нужно к нему обратиться, перевести title, и отдать те же 20 строк с переведенным title.

PHP
10 лет назад
PimpMarkets
Андрей 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
8 минут назад
10 лет назад
$16
1 день
Справился!
Задача поставлена грамотно, моментальная оплата. После выполнения задания проект был расширен по просьбе заказчика с соответствующей доплатой. Всё отлично.

Заявки фрилансеров

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
8 минут назад
10 лет назад
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