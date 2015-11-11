Написать php скрипт

Есть несколько файлов в которых содержится информация в таком виде, разделители можно сделать любые:

http://google.com http://google.com/pic.jpg title

Нужно выбрать случайный файл, из этого файла выбрать 20 случайных строк без повторов. Далее есть php скрипт который делает перевод, нужно к нему обратиться, перевести title, и отдать те же 20 строк с переведенным title.