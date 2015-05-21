Модуль тестирования для Yii2 framwork

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Завершен3 заявки168 просмотров

Требуется создать мультиязычный модуль тестирования/опросник (всего 6 языков, у каждого вопроса и ответов есть перевод) для yii2 framework

Более детальный сценарий работы модуля в аттач

Yii
10 лет назад
360focus
Айжан 
44 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
42 минуты назад
10 лет назад
$100
7 дней
Грамотный исполнитель, очень дотошный и внимательный к деталям
Замечательный заказчик ! Создаёт замечательные условия для реализации проекта, мотивирующие условия. Готова идти на встречу исполнителю. Работать одно удовольствие. Желаю Айжан всяческих успехов в её проектах и жизни !

Заявки фрилансеров

AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
42 минуты назад
10 лет назад
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Веб-программирование

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