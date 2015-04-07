Есть сайт на drupal. Сделан прием платежей через робокассу. Необходимо сделать чтобы к платежам прибавлялась комиссия. Т.е. нужно чтобы сумма которую вводит пользователь отправлялась в робокассу увеличенная на определенный процент. Стоимость и сроки?
Парсер под cms Wordpress
Здравствуйте.
Нужен простой парсер под cms Wordpress.
А именно:
есть интернет-магазин с которого надо спарсить товары. Каждый товар - в нашем случае будет запись wordpeess.
Что парсим с каждого товара:
1. Одну фото товара
2. Цену
3. Описание
Всего товаров около 900 штук (около 30 страниц магазина).
Сроки не горят. Интересует недорогой вариант. Указывайте пожалуйста примерную цену.
Спасибо.
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