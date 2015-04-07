Парсер под cms Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок135 просмотров

Здравствуйте.

Нужен простой парсер под cms Wordpress.

А именно:

есть интернет-магазин с которого надо спарсить товары. Каждый товар - в нашем случае будет запись wordpeess.

Что парсим с каждого товара:

1. Одну фото товара

2. Цену

3. Описание

Всего товаров около 900 штук (около 30 страниц магазина).

Сроки не горят. Интересует недорогой вариант. Указывайте пожалуйста примерную цену.

Спасибо.

WordPress
10 лет назад
Kadilak
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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