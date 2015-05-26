http://nakorporative.ru привести в порядок надписи в шапке, слайдер - управление размерами, нужны фотогалерея и форма обратной связи. Так же нужен для регулярных работ программист, знакомый с популярными ЦМС. В обязанности - строгое соблюдение сроков, готовность ...
Техническая оптимизация сайта.
Нужно произвести техническую оптимизацию сайта. Убрать ошибки если есть.Добавить форму заказ услуг.Адрес сайта в личку.
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