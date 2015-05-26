Техническая оптимизация сайта.

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  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок205 просмотров

Нужно произвести техническую оптимизацию сайта. Убрать ошибки если есть.Добавить форму заказ услуг.Адрес сайта в личку.

10 лет назад
kuklina
40 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

airstep
Тарас 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад
$50
1 день
Вся работа была сделана в срок и очень качественно. Могу смело рекомендовать Шевченко Тараса. Обращусь еще.
Все хорошо. Только немного задержали оплату + выходили на связь с периодическим интервалом.

Заявки фрилансеров

airstep
Тарас 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад