Нужен модуль для сайта доставки

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Закрыт5 заявок110 просмотров

Нужен модуль по расчету доставки в зависимости от километража, для сайта pizznroll.ru/

пишите цену и срок

10 лет назад
krasimweb
Алексей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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