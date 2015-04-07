Ищу толкового программиста на PHP для небольших правок на сайте с самописной админкой. Функционал в принципе весь рабочий над проверить фронт офис и поправить где надо Все детали в личке. Пишите если только ...
Нужен модуль для сайта доставки
Нужен модуль по расчету доставки в зависимости от километража, для сайта pizznroll.ru/
пишите цену и срок
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