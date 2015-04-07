Верстка ленда + геотаргетинг + настройка целей в Я.Ме

Бюджет - 1000р.

Требуется кроссбраузерная, валидная, семантическая верстка.

https://drive.google.com/file/d/0B8gCB1-uBPtNYlJFd1BvejNlaUE/view?usp=sharing

Подробности в ТЗ: https://drive.google.com/open?id=1pK7ZC_dcXR3YLY0zcCwUsmITeZHOeyebxz_iwJeB9Sw&authuser=0

Отписывайтесь только те, кто сейчас свободен, если не готовы работать за такой бюджет, просьба не писать!

Макет дизайна вышлю в PSD.

Шрифты вышлю после утвеждения исполнителя.

Срок исполнения строго 24 часа. Не уложитесь в срок, денег не ждите!