Написать скрипт бронирования отелей

Вот пример:

http://www.booking.com/city/mx/cancun.ru.html?aid=309654;label=hotels-russian-ru-8Urx4JacGJmtdQVJagz9RQS45957826252%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2619.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg;sid=ae749f0bf96897311bf003a9d74a433a;dcid=4&td2cpnd=1#map_closed

Есть масса предложений отеля и все они расположены на гугл-карт

Такой же пример на авито: https://www.avito.ru/novosibirsk/kvartiry?geo=54.87636252216982%2C82.47926629299998%2C55.17614841840872%2C83.36366570699992%2C10 только тут яндекс.карты

Нужен примерно такой же модуль, чтобы можно было забронировать отель. Необходимо туда добавить сортировки (по качеству и уровню квартиры/отеля)

Модуль должен быть привязан к гугл-картам.

Кто может подобное реализовать, пишите стоимость работы и сроки. Если покажете пример вашей похожей работы, будет замечательно.

Скрипт нужен под вордпресс.