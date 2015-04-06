Верстка + Программинг сайта

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Закрыт8 заявок202 просмотра

Добрый день!

Нужен сайт WP или Joomla

Макет во вложении.

В тз входит: верстка, настроить формы заказа, слайдер, создать страницы исходя из количества разделов в меню.

Во вложении макет главной страницы и одна внутренняя. Все остальные внутряки будут, как она (кроме контента)

Более подробно тз в личке.

Указывайте пожалуйста цены и сроки

JoomlaWordPress
10 лет назад
Natalia-V
Наталья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров