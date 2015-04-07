Нужен терпеливый программист

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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http://nakorporative.ru привести в порядок надписи в шапке, слайдер - управление размерами, нужны фотогалерея и форма обратной связи. Так же нужен для регулярных работ программист, знакомый с популярными ЦМС. В обязанности - строгое соблюдение сроков, готовность к оперативной работе, способность терпеть капризы шефа. Вся работа удалённая - оплата российскими рублями, желательно на карту

10 лет назад
orkman
Игорь 
57 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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